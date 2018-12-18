Görüntüleri ortaya çıktı! Rehineleri 'canlı kalkan' yapmışlar 18 Aralık 2018, Salı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren bilirkişi raporu ve görüntülere göre, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan darbeciler, olay akşamı rehin aldıkları nöbetçi heyetinden yaklaşık 50 subay ve astsubay ile çok sayıda er ve erbaşı polisle çatışmaya girdikleri garaj katına indirerek canlı kalkan yaptı. Polisin operasyonu karşısında duramayan darbeciler, helikopterle tahliye olmak için Jandarma Genel Komutanlığının 11'inci katına çıktı ancak polisin mukavemeti sonucu iniş yapamayan helikopter, darbecileri alamadan olay yerinden uzaklaştı.