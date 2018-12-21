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Gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

21 Aralık 2018, Cuma

İzmir'in Bornova ilçesinde servis otobüsünün çarpması sonucu ölen genç kız, üzerine beyaz gelinlik bırakılan tabutla son yolculuğuna uğurlandı.


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