Garsonu, hizmetliyi sandık kurulu başkanı yaptılar 10.04.2019 09:56

İstanbul Maltepe ilçesinde görev yapan sandık kurulu başkanı ve asil üyelerin; kamu görevlisi olmamasına rağmen ilçe seçim kurulları tarafından görevlendirildiği tespit edildi. Birçok sandıkta; karı-koca, kayınpeder, amca, yeğen, dayı, teyze derecesinde akraba olmasına rağmen sandık kurulu başkanı yapılması dikkat çekiyor.