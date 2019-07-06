Türkiye'nin onunla tanışması yarım sezonluk 17 maç, 20 gol ve 2 asistle oldu. Kasımpaşa forması ile Spor Toto Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'a imza attı. Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mbaye Diagne'nin eşi en çok merak edilenler arasında. Ortalarda fazla görünmeyen Diagne'nin eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Diagne'nin eşi...
Galatasaraylı Diagne'nin eşi görenleri şaşkına çevirdi! Sır gibi saklanıyordu06.07.2019 16:41
- Galatasaraylı Diagne'nin eşi görenleri şaşkına çevirdi! Sır gibi saklanıyordu
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