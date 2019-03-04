Galatasaray'da Erzurum şoku sürüyor! Fatih Terim o ismi defterden sildi 04.03.2019 17:12

Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Galatasaray, Erzurum B.B deplasmanında 1-1 berabere kalarak zirve yolun büyük bir yara aldı. Erzurum'dan 1 puanla dönen Galatasaray'da yankılar sürerken teknik direktör Fatih Terim o yıldız ismin üzerini çoktan çizdi bile...