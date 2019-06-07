Haberler Web TV FOX TV Ekrem İmamoğlu'nun Ordu valisine hakaretini neden yayınlamadı?

FOX TV Ekrem İmamoğlu'nun Ordu valisine hakaretini neden yayınlamadı?

07.06.2019 18:24

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde içeriye girmeye çalıştı. Ancak polisler kuralları hatırlatarak içeri almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Millet İttifakı adayı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret etti. O anlar sadece FOX TV kameraları tarafından kaydedildi. Ancak o görüntüler yayınlanmadı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları