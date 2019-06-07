FOX TV Ekrem İmamoğlu'nun Ordu valisine hakaretini neden yayınlamadı? 07.06.2019 18:24

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde içeriye girmeye çalıştı. Ancak polisler kuralları hatırlatarak içeri almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Millet İttifakı adayı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret etti. O anlar sadece FOX TV kameraları tarafından kaydedildi. Ancak o görüntüler yayınlanmadı.