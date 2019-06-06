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  • 07.06.2019 02:06
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 02:06

FOX TV sunucusu 'dan 'li 'na flaş tepki: Valiye o lafı diyemezsiniz!

'li krem İmamoğlu, - Havalimanı'nda izni olmamasına rağmen VIP giriş kapısından girmek istemiş, listede adı olmayınca valiye hakaretler etmişti. İmamoğlu'nun bu hareketine medya destekçisi FOX TV sunucusu 'dan tepki geldi. Portakal, " o sözleri söyleyemez." dedi.



5 Haziran günü Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve diğer milletvekilleriyle beraber VIP salonunu kullanmak isteyen ve adı listede bulunmayan 'na görevliler engel olmuş ve tartışma sırasında VIP bölümüne geçişine izin verilmeyen İmamoğlu'nun ağzından "Vali itlik yapıyor" sözleri duyulmuştu.

PORTAKAL'DAN SERT TEPKİ
FOX TV sunucusu , hakaret içerikli sözleri ekranlara taşımayacaklarını söyleyerek, VIP salonunda yaşananları ekrana taşıdı.

Hemen ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun medyadaki en büyük destekçisi konumunda olan Fatih Portakal, İmamoğlu'nun hakaretlerinin kabul edilemez olduğunu Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi diyerek, "Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz." ifadelerini kullandı.



VALİLİK YASAL İŞLEM BAŞLATTI
Bu sözlerle ilgili Valiliği yasal işlem başlattığını duyurdu. Ordu Valisi Seddar Yavuz Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Valiliğimizin, VIP kullanımı ile ilgili hukuka uygun olarak almış olduğu karar, demokratik bir hak olarak eleştirilebilir. Ancak, küfür ve hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunulması, asla kabul edilemez ve hukuki sonuçları olan bir davranıştır." ifadelerine yer verdi.

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