Giriş Tarihi: 02 Ekim 2026 17:29 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 18:44

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Dicle Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye ekiplerinin bulunduğu noktada kaza meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, önce belediye personeline, ardından park halindeki Nusaybin Belediyesi'ne ait kamyonete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde belediye personeli Zana Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Z.A. ve M.S. ise Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.