Mardin Nusaybin'de acı kaza! Önce personele, ardından kamyonete çarptı: Zana Çelik öldü 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Dicle Mahallesi’nde yol çalışması yapan belediye personeline, ardından park halindeki belediye kamyonetine çarpan hafif ticari araç kazaya neden oldu. Kazada Zana Çelik hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı; olay yeri görüntüleri kazanın ardından yaşananları gözler önüne serdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Dicle Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye ekiplerinin bulunduğu noktada kaza meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, önce belediye personeline, ardından park halindeki Nusaybin Belediyesi'ne ait kamyonete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde belediye personeli Zana Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Z.A. ve M.S. ise Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam