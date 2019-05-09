Filistinli çocuk ölümden döndü

Filistin’de bir inşaatta çöken zeminin altında bir çocuk kaldı. Çocuk kazadan yaralanmadan kurtulurken o anlar ise kameralarca kaydedildi. Filistin’de bir inşaatta yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Filistinli küçük bir çocuğun kontrol etmek üzere gittiği bir bölgenin üzerine çöktüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yaşanan çökme sonrası işçiler ve bölge sakinleri çocuğu çıkarmak hemen harekete geçti. Çöken zeminin enkazından çıkarılan çocuğun ise yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Filistinli çocuk ölümden döndü09.05.2019 21:37
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