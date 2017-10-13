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FETÖ'nün TSK yapılanmasına dev darbe

10 Ekim 2017, Salı
Konya merkezli 7 ilde başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler için bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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