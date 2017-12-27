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FETÖ'nün papazı sahte çıktı

27 Aralık 2017, Çarşamba
15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’den tutuklanan Alsancak Diriliş Kilisesi Papazı Andrew Craig Brunson’la ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.
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