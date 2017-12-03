Azılı FETÖ'cü hain Emre Uslu, Türkiye düşmanlarının toplandığı ABD'deki kumpas davasının çıkışında tesadüfen böyle görüntülendi.
FETÖ'cü hain Emre Uslu mahkeme çıkışı görüntülendi...02 Aralık 2017, Cumartesi
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