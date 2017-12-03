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FETÖ'cü hain Emre Uslu mahkeme çıkışı görüntülendi...

02 Aralık 2017, Cumartesi

Azılı FETÖ'cü hain Emre Uslu, Türkiye düşmanlarının toplandığı ABD'deki kumpas davasının çıkışında tesadüfen böyle görüntülendi.

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