FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısında

Bursa merkezli 25 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve TSK'nın içerisine yerleştirilmiş, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısında27.05.2019 10:29
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