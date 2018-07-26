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Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew yola çıktı!

26 Temmuz 2018, Perşembe

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Swensea City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ganalı yıldız Andre Ayew İstanbul'a doğru yola çıktı. Ayew, Başkan Ali Koç'un özel uçağında bir paylaşımda bulundu.

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