Fatih Terim ve Hasan Şaş'ı kahkahaya boğan espri 17.05.2019 15:27

Galatasaray'da UEFA Kupası'nın yıl dönümü sarı-kırmızılı takımın idmanı öncesinde düzenlenen basın toplantısı ile kutlandı. Neşeli geçen toplantı da Hasan Şaş'ın Taffarel esprisi herkesi kahkahaya boğdu. Şaş esprili şekilde, "Taffarel, Galatasaray'a geldiğinden beri tek kurtarışını Arsenal maçında yaptı." dedi. Bu sözlere Ümit Davala da eşlik ederk "Penaltı da kurtarmadı." diyince Terim dahil herkes kahkahaya boğuldu.