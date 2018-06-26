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Fatih Portakal tarihi hezimetin faturasını Tezcan’a çıkardı

25 Haziran 2018, Pazartesi

24 Haziran seçimlerinden ağır bir yenilgiyle ayrılan CHP seçmeni Fatih Portakal’ı eleştirirken FOX tv spikeri Portakal’da tarihi hezimetin faturasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a çıkardı. Bülent Tezcan’ın seçim günü yaptığı açıklamalara değinen Portakal seçimin ikinci tura gideceğini söyleyenin Tezcan olduğunu dile getirdi ve “Dün akşamın bir yaşanma sebebi varsa sayın Tezcan’dan kaynaklandığını düşünüyorum” dedi.

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