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Ezanı ıslıklama skandalı sonrası şimdi de sosyal medyadan saldırdılar! İşte o reziller

12.03.2019 17:41

İşte ezanı ıslıklayan rezillerden sonra sosyal medyadan saldırmaya devam eden ezan ve bayrak düşmanları...


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