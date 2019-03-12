Ezanı ıslıklama skandalı sonrası şimdi de sosyal medyadan saldırdılar! İşte o reziller

İşte ezanı ıslıklayan rezillerden sonra sosyal medyadan saldırmaya devam eden ezan ve bayrak düşmanları...
Ezanı ıslıklama skandalı sonrası şimdi de sosyal medyadan saldırdılar! İşte o reziller12.03.2019 17:41
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