Esra Erol'da programında açıklanan DNA testi sonucuna göre İdris Bey Kader'in babası değil! 15 Kasım 2018, Perşembe

ATV'de haftaiçi her gün yayımlanan "Esra Erol'da" programında ilginç bir olay yaşandı. İdris-Hicran Özel çifti, öz kızları Kader'i yıllar önce evlatlık aldıklarını açıkladı. 25 yıl sonra öz ailesinde evlatlık olduğunu öğrenen Kader, biyolojik ailesi ile ilgili soruların cevabını "Esra Erol'da" programında arıyor. Kader'in doğduktan sonra kaçırılması ve sonrasında yaşadığı süreç izleyicileri hayrete düşürdü. İddialara göre İzmir'de kaçırıldıktan sonra Konya'ya bırakılan bebeği Özel çifti, çocuk yurdundan teslim aldı ancak savcının isteği üzerine yapılan DNA testinde annenin biyolojik anne, babanın ise olmadığı anlaşıldı. Bebeğin kaydı aileden silindi. Aile de bir süre sonra kendi öz evlatlarını resmi evrakla evlatlık olarak aldı.