Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! "Eşim banyo yapmıyor" diyerek gelmişti DNA sonucuna göre.... 16.11.2019 01:24

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları....