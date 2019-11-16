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Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! "Eşim banyo yapmıyor" diyerek gelmişti DNA sonucuna göre....

16.11.2019 01:24

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları....


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