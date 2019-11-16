ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları....
Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! "Eşim banyo yapmıyor" diyerek gelmişti DNA sonucuna göre....16.11.2019 01:24
- Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! "Eşim banyo yapmıyor" diyerek gelmişti DNA sonucuna göre....
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