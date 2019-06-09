Esra Erol'da canlı yayınında gözaltı! 09.06.2019 17:24

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında 3 aylık kayıp vakasının çözümü için adım atıldı. Canlı yayına katılan Mehmet Rüzgar, 3 aydır haber alamadığı 14 yaşındaki kızı Gamze Rüzgar'ın eniştesi Mehmet Ali Akkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti. Akkaya canlı yayında stüdyoda gözaltına alındı. 14 yaşındaki kızın dram dolu öyküsü ise izleyicileri hüzünlendirdi. Akkaya'nın aşk mesajları yazarak küçük kızı kandırdığı, ikamet ettiği Gaziantep'e çağırdığı, zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa sürüklediği iddiaları üzerine Esra Erol küçük Gamze'ye Gaziantep'te ulaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında 3 aylık kayıp vakasının çözümü için adım atıldı. Canlı yayına katılan Mehmet Rüzgar, 3 aydır haber alamadığı 14 yaşındaki kızı Gamze Rüzgar'ın eniştesi Mehmet Ali Akkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti. Akkaya canlı yayında stüdyoda gözaltına alındı. 14 yaşındaki kızın dram dolu öyküsü ise izleyicileri hüzünlendirdi. Akkaya'nın aşk mesajları yazarak küçük kızı kandırdığı, ikamet ettiği Gaziantep'e çağırdığı, zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa sürüklediği iddiaları üzerine Esra Erol küçük Gamze'ye Gaziantep'te ulaştı.