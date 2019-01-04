Esra Erol'da canlı yayınında bir ilk daha! 1 yıl önce babası tarafından kaçırılan Ece canlı yayında kurtarıldı... 04 Ocak 2019, Cuma

Esra Erol'da 1 yılın sonunda büyük kavuşma yaşandı. Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da da yine bir ilk yaşandı. 1 yıl önce babası tarafından kaçırılan küçük Ece bulundu ve annesi Meltem İlkar'a teslim edildi. Ancak kolluk kuvvetleri ile Esra Erol ekibinin Ece'yi almaya gittiğinde karşılaştığı manzara içler acısıydı. İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan o anlar...