Esra Erol'da akılalmaz olay! (13 Kasım) Öz çocuklarını evlatlık alan Özer çiftinin anlattıkları herkesi şok etti! 13 Kasım 2018, Salı

Esra Erol'da bugün izleyici inanılmaz bir hayat hikayesine tanıklık etti. Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün Özer çiftinin anlattıkları herkesi şok etti. Özer çifti, kendi çocuklarını evlatlık aldıklarını ancak bunu kızlarına bir türlü anlatamadıklarını dile getirdi. 1993 yılında İzmir'de doğum yapan Hicran Hanım'ın bebeğini hastaneden birileri çalıyor. İşte tüm hikaye bundan sonra başlıyor. İşte 13 Kasım Esra Erol'da anlatılan bu inanılmaz hikayenin detayları...