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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

22.07.2019 13:20

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, memleketi Malatya'ya gitti. Ailesi ve kendisinin soyadını aldığı Kaynarca kaynağını Instagram hesabından, "İşte soyadımızı aldığımız Kaynarca pınarı.. Uzun yıllar bölgenin su ihtiyacını karşılamış hala buz gibi .. Şükürler olsun su gibi aziz olduk ..." notuyla paylaşan Kaynarca, akşamında Malatya'da bir festivale katıldı. EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca'nın kolundaki 100 bin liralık saati dikkat çekti.


Malatya'da 6 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Funda Arar da sahne aldı. Malatyalı sanatçı Oktay Kaynarca da festivale katılanlar arasındaydı. Ünlü oyuncu, Arar'ın ricası üzerine sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Bodrum'daki tatilini yarıda bırakıp festivale katılan Oktay Kaynarca'nın bileğindeki 110 bin TL değerindeki Yacht-Master II saati dikkat çekti.

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