Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın üzerinde taşıdığı servet!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, memleketi Malatya'ya gitti. Ailesi ve kendisinin soyadını aldığı Kaynarca kaynağını Instagram hesabından, "İşte soyadımızı aldığımız Kaynarca pınarı.. Uzun yıllar bölgenin su ihtiyacını karşılamış hala buz gibi .. Şükürler olsun su gibi aziz olduk ..." notuyla paylaşan Kaynarca, akşamında Malatya'da bir festivale katıldı. EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca'nın kolundaki 100 bin liralık saati dikkat çekti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca başta olmak üzere ünlülerin kullandığı pahalı saatler...

22.07.2019 13:28 - Son Güncelleme: 22.07.2019 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





