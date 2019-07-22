Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın üzerinde taşıdığı servet!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, memleketi Malatya'ya gitti. Ailesi ve kendisinin soyadını aldığı Kaynarca kaynağını Instagram hesabından, "İşte soyadımızı aldığımız Kaynarca pınarı.. Uzun yıllar bölgenin su ihtiyacını karşılamış hala buz gibi .. Şükürler olsun su gibi aziz olduk ..." notuyla paylaşan Kaynarca, akşamında Malatya'da bir festivale katıldı. EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca'nın kolundaki 100 bin liralık saati dikkat çekti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca başta olmak üzere ünlülerin kullandığı pahalı saatler...
OKTAY KAYNARCA
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca memleketi Malatya'ya gittiğini Instagram hesabından duyurdu. Hızır Reis, İlk olarak "Malatya Hekimhan Güzelyurt... Baba topraklarına ziyaret nasip oldu ..." notuyla Oktay Kaynarca Caddesi yazılı bir paylaşımda bulundu.
54 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın paylaşımlarını gören takipçileri ünlü oyuncuya "Yaşlan artık Reis!" şeklinde yorumlarda bulundu. Oktay Kaynarca memleketi Malatya'ya gittiği günün akşamında bir festivale katıldı. Bodrum'daki tatilini yarıda bırakıp festivale katılan Oktay Kaynarca'nın bileğindeki 110 bin TL değerindeki Yacht-Master II saati dikkat çekti.
İşte Oktay Kaynarca'nın üzerinde taşıdığı servet ve diğer ünlülerin en çok tercih ettiği saatler...