Eski sevgilisiyle plan yapan kadın nişanlısını kaçırıp fidye istedi 06 Aralık 2018, Perşembe

Zeytinburnu’nda Suriye uyruklu eski sevgilisiyle plan yaparak arkadaşlarına nişanlısını kaçırtıp 50 bin dolar fidye isteyen kadın ve arkadaşları yakalandı. Gencin nişanlısının eski sevgilisinin, düğün hediyesi verme bahanesiyle böyle bir şey yaptığı öğrenildi.