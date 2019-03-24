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Eski Başbakan Tansu Çiller Yenikapı'da

24.03.2019 16:30

Eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı.


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