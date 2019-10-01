Erman Toroğlu, Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedilmesini değerlendirdi (Video) 01.10.2019 17:35

Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir karar aldı. Hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi feshedildi. Bu karar sonrası eski hakem Erman Toroğlu Aspor'a açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklama ile hakem Suat Arslanboğa'nın 2020'de sona erecek olan sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada flaş bir gelişmeye yer verildi. Paylaşılan bilgiye göre hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Arslanboğa'nın 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 45+1. dakikasında siyah-beyazlı futbolcu Douglas'ın Guldbrandsen'le girdiği mücadelede verdiği kararı çok tartışılmıştı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi. Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı."

Suat Arslanboğa son olarak tartışmalı Beşiktaş - Başakşehir maçının orta hakemi, diğer tartışmalı maç olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının da VAR hakemi olan Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi.