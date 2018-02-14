Erdoğan'ın acılı anneyle diyaloğu göz yaşarttı 14 Şubat 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özalkan ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, "Kazaya, kadere iman etmiş insanlarız, bizim zaten gücümüz oradan geliyor... Ama biz kazaya, kadere iman ettiğimiz için o bizi ne yapıyor, ayakta tutuyor. Onun için de herkes böyle düğüne gider gibi gidiyorsa işte bu ona inandığı için." diye konuştu.

ACILI ANNEYLE DİYALOĞU GÖZ YAŞARTTI

Şehit annesi Hatice Özalkan da Erdoğan'ın sözlerine "O güzelliği gördüğü için Başkan'ım." karşılığını vererek, şunları söyledi:

"Allahu Teala size verince seviyorsunuz da alınca neden üzülüyorsunuz? Onu size bir emanet verdi. Rabb'im onu bana emanet, ben de başına bekçiydim, Rabb'im emaneti vakti saati geldi benden aldı. Allah'ım ebedi ayrılık vermesin. Ölüm hiçlik değil, ölüm yokluk değil, bir tebdili mekan, bir mekan değiştirme. O esas yerinde, biz yalancı dünyadayız Başkan'ım. Rabb'im diyor; Peygamber'imizle komşu edecek, bizi de yanlarına komşu eylesin. Şefaatinden mahrum etmesin. Allah'ım iç ve dış düşmanlarımızı kahru perişan etsin. Rabb'imin kahrı da hoş lutfu da hoş."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da anne Özalkan'ın sözlerine "Amin" diyerek, "Biz sebebiz, zafer Allah'a ait. Onun için de biz yolumuza böyle emin adımlarla devam edeceğiz. Hesabımızı da inşallah soruyoruz, sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri üzerine şehit annesi, "Allah size güç kuvvet versin, Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin." karşılığını verdi.