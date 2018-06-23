Erdoğan'ı tarihe geçiren seçim

Yıl 1994... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim çalışmaları başlamıştı. Yarışın, Zülfü Livaneli ve Anavatan Partisi adayı İlhan Kesici arasında geçeceği tahmin ediliyordu. Bunun yanında, Refah Partisi'nin de sessiz bir yükselişi dikkatlerden kaçmıyordu. İstanbul büyük sıkıntılarla mücadele ediyordu. 1994 yılında İstanbul denince; akla İSKİ skandalı, hava kirliliği ve susuzluk geliyordu. Her geçen gün büyüyen çöpten dağlar İstanbul için ciddi risk taşıyordu. İstanbullu çözüm için sabırsızlanıyordu. Tüm bu sorunların arasında yerel seçimlerde İstanbullu tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.
Erdoğan'ı tarihe geçiren seçim22 Haziran 2018, Cuma
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