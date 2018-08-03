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Erdoğan'dan emeklilere müjde!

03 Ağustos 2018, Cuma

Başkan Erdoğan, "100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz." dedi.

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