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Erdoğan-Vucic arasındaki dostluk görüntüsü

11 Ekim 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ziyareti sırasında Sırp mevkidaşı Aleksander Vucic ile dostluk görüntüleri sergiledi.
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