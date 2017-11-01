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Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı

31 Ekim 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında dün açılışı gerçekleştirilen Bakü Tiflis Kars demiryolu hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir gün gelecek Pekin'den Londra'ya kadar bu hattı kullanmak nasip olacak" dedi.
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