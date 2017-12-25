Erdoğan: "Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır"
24 Aralık 2017, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "128 ülkenin verdiği destek ve Amerika'nın 9'da kalması ve hangi ülkelerle 9'a kaldığına bakıldığında oraya ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır, burada da hak gelip gelmiştir." dedi.
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