Erdoğan: İşte ben böyle bir gençlik istiyorum .

İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde 2023 Gençlik Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere Hz. Lokman'ın sözleriyle önemli tavsiyelerde bulundu. Erdoğan, "Allah'a şirk koşma, günah ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geçiktirme. Selama, duaya önem ver. Tebessüm sadakadır. Cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk. Az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et. Doğru arkadaşlar seç. tembel olma. Acele etme. Şevkatli ol. işte ben böyle bir gençlik istiyorum" ifadelerini kullandı..
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