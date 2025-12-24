Ankara'da düşen Falcon 50 tipi Libya uçağının özellikleri ortaya çıktı! Jetin içinde kimler vardı?

Ankara Esenboğa'dan kalkan ve Libya heyetini taşıyan özel bir jetin Haymana civarında düştü. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu heyettekilerin tümü hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazına ulaşıldığını ve gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Falcon 50 tipi jet uçağının özellikleri ortaya çıktı.