Libya'ya giden jet Ankara'da düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 08:45
Ankara Esenboğa'dan kalkan ve Libya heyetini taşıyan özel bir jetin Haymana civarında düştü. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu heyettekilerin tümü hayatını kaybetti.
