Yol Durumu

Erdoğan: "Hiçbir güç Türkiye'yi bölemez!"

13 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; AK Parti'nin Bingöl 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Terör örgütleri ve onların arkasındaki güçlere net mesajlar veren Erdoğan; "Hiçbir güç Türkiye'yi bölemez!" dedi. .
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları