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Erdoğan: "Bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri!"

27 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa Tüneli'nin açılış töreninde konuştu. Camilerdeki masum sivillere saldıran terör örgütü mensuplarına sert mesajlar gönderen Erdoğan; "Bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız" dedi.
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