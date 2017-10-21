Erdoğan: 'ABD bunu nasıl izah edecek?'

30 / 15
28 / 14
23 / 7
18 / -1
22 / 6
23 / 6
23 / 5
28 / 20
14 / -1
21 / 10
29 / 12
27 / 7
22 / 6
27 / 5
17 / 3
23 / 10
22 / 6
17 / 5
21 / 4
26 / 6
25 / 8
22 / 13
23 / 4
21 / 4
28 / 13
27 / 7
23 / 6
27 / 8
24 / 3
21 / 4
15 / 1
23 / 5
27 / 11
20 / 13
19 / 4
20 / 7
28 / 12
21 / 3
24 / 4
22 / 13
25 / 13
29 / 14
22 / 6
23 / 4
18 / -1
20 / 4
21 / 2
24 / 5
27 / 10
23 / 5
28 / 15
24 / 14
23 / 8
23 / 5
23 / 8
26 / 12
24 / 14
28 / 18
26 / 9
21 / 6
20 / 7
21 / 3
22 / 13
30 / 14
21 / 13
27 / 10
20 / 12
25 / 11
20 / 13
21 / 5
29 / 16
22 / 13
21 / 12
22 / 6
20 / 13
24 / 6
24 / 8
17 / 2
23 / 12
20 / 6
19 / 13
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakka'da açılan terörist Öcalan posteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.