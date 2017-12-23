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Enerji Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi

21 Aralık 2017, Perşembe
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.
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