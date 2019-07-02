Emre Aşık velayeti kazanınca Yağmur Sarnıç kriz geçirdi! Dehşet veren anlar kameralara böyle yansıdı... 02.07.2019 12:16

Emre Aşık ile eşi Yağmur Sarnıç'tan son dakika haberi geldi. Emre Aşık, kendisini aldattığı ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen Yağmur Sarnıç'tan çocuklarını alabilmek için dava açmıştı. Mahkeme çocukların velayetini, Yağmur Sarnıç ile boşanma aşamasında olan Emre Aşık'a verdi. Sonuçlanan mahkeme kararı doğrultusunda çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alınırken ortalık karıştı. Yağmur Sarnıç çocuğunu vermemek için direndi. Bu süreçte ağlayan küçük çocuğun korku dolu anları kameralara böyle yansıdı...