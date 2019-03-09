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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

09.03.2019 10:06

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında bir vagon, test sürüşü için belediye ekiplerince güvenli bir şekilde raylara indirildi.


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