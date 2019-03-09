Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında bir vagon, test sürüşü için belediye ekiplerince güvenli bir şekilde raylara indirildi.
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor09.03.2019 10:06
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