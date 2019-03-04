Emekliye ayda 269 TL | SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak 04.03.2019 10:28

Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, 'Maaşın yüzde 9'u oranında olsun' diyor. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur'luların ek ödemesinde 42 ile 269 lira arasında artış olacak. Peki emekli maaşlarındaki ek ödemelerin artmasıyla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emeklilerin merakla beklediği o detaylar...