Emekliye ayda 269 TL | SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, 'Maaşın yüzde 9'u oranında olsun' diyor. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur'luların ek ödemesinde 42 ile 269 lira arasında artış olacak. Peki emekli maaşlarındaki ek ödemelerin artmasıyla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emeklilerin merakla beklediği o detaylar...
Emekliye ayda 269 TL | SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak04.03.2019 10:28
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