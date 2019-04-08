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Emekliye 355 TL | Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak intibak yasasında

08.04.2019 09:50

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü Meclis'te. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 'Aynı şartlarla emekli olanların maaşı eşitlensin' çağrısı yaparken, 355 liraya varan artış için yasa bekleniyor. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak yasası ile ilgili detaylar...


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