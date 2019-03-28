Haberler Web TV Emekliye 344 TL

Emekliye 344 TL

28.03.2019 09:20

Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi gündeme geldi, emekliler heyecanlandı. TAKVİM’e emeklilerden telefon yağdı. KPDK’da masaya taşınacak talep hayata geçerse emekliler ayda 344 lira ek gelire kavuşabilecek.


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