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Emekliye 344 lira aile yardımı! Emekli maaşına ilave olarak ödenecek

19.03.2019 09:21

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelire kavuşabilecek. Peki emekliye aile yardımı nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar alacak? Detaylar haberimizde...


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