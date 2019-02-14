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Emekliye 2 bin lira bayram ikramiyesi | Yeni emekliler de yararlanacak...

14.02.2019 09:23

Emekliler bu yıl 2 bayram ikramiyesi alacak. Biner liralık ödemeler Mayıs sonu ve Ağustos başında yapılacak. Yeni emekli olanlar da ikramiyeden yararlanacak. Peki hangi emekliye tam olarak ne kadar ödeme yapılacak? Emekliye yapılan bayram ikramiyesi ödemesinde kesinti olacak mı? İşte emeklilerin bayram ikramiyesine dair merak edilen soruların cevapları...


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