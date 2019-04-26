Emekliye 2 bin 375 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak... 26.04.2019 09:45

Temmuz'da tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Ocak'ta başlayan ilave ödeme bin 816-2 bin 375 liraya kadar çıkacak. Peki emekli maaşlarına gelecek zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zammın oranı ne olacak? İşte merak edilen o detaylar...