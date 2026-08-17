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Kapıkule'de 810 kilogram esrar ele geçirildi!
Kapıkule'de 810 kilogram esrar ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2026 08:58
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildi.
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