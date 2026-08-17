CANLI YAYIN
Geri
Kapıkule'de 810 kilogram esrar ele geçirildi!

Kapıkule'de 810 kilogram esrar ele geçirildi!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Bakan Gürlek'ten kararlılık mesajı: "Dini istismar edenlere geçit yok"
Bakan Gürlek'ten kararlılık mesajı: "Dini istismar edenlere geçit yok"
Manisa'da kadın yolcu sunroof'ta hayasızca hareketler sergilemişti: 2 kişi gözaltına alındı
Manisa'da kadın yolcu sunroof'ta hayasızca hareketler sergilemişti: 2 kişi gözaltına alındı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde yangın!
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde yangın!
Alihan Kuriş'in firari kardeşini arayan ekiplerin altın dolu kasayı açtığı anlar kamerada
Alihan Kuriş'in firari kardeşini arayan ekiplerin altın dolu kasayı açtığı anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle