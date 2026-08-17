Bakan Gürlek'ten kararlılık mesajı: "Dini istismar edenlere geçit yok"
Türkiye genelinde çetelere ve organize suç gruplarına karşı yürütülen operasyonlar sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi. A Haber’e konuşan Gürlek, hiç kimsenin ya da hiçbir yapının dokunulmazlığı bulunmadığını vurguladı. İnanç istismarı yapan odakların üzerine titizlikle gidildiğini belirten Bakan, Alihan Kuriş suç örgütü davasının bu mücadelenin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel